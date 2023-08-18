尼日爾政變｜西非共同體：若外交手段失敗　成員多已準備軍事介入

撰文：蕭通
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針對尼日爾（Niger）的政變局勢，西非經濟共同體（ ECOWAS ）成員國的軍方參謀長18日在迦納（Ghana）開會，討論部署待命部隊細節。有西共體高層官員表示，如果外交行動無法扭轉尼日爾局勢，西共體已準備對尼日爾進行軍事干預。

西共體政治事務、和平與安全專員穆薩（Abdel-Fatau Musah）表示，如果所有外交手段都失敗，西共體已準備好執行職責，不會讓外界質疑西非的英勇力量。他又指責，尼日爾政變領導人與西共體「玩貓捉老鼠」，拒絕會見西非經共體特使，並為奪權尋找理由。

在18日的會議上，穆薩向各與會者稱，西共體將通過所有手段，使尼日爾將恢復憲法秩序，並列出西共體過去在岡比亞（Gambia）、利比亞作出軍事部署的例子，且歡迎其他民主夥伴支持。

穆薩指出，西共體15個成員國中，大多數已準備好加入待命部隊。例外的是同處於軍事統治的國家，包括馬里（Mali）、布基納法索（Burkina Faso）、畿內亞（Guinea），以及小國佛得角（Cape Verde）。

穆薩否認西共體受到法國或任何外國勢力操縱，強調西共體是一個基於協議及規範的組織，因此各國元首均表明，到了緊要關頭會帶著自己的部隊及裝備進入尼日爾，以確保恢復憲法秩序。

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