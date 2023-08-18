H&M逐步停止緬甸業務　當地服裝廠涉虐待勞工

瑞典跨國時裝公司H&M說，由於緬甸服裝廠虐待勞工的報道愈來愈多，H&M決定逐步停止在緬甸的業務。



路透社報道，H&M星期四（8月17日）在給路透社的一封電子郵件中宣布上述決定，並強調公司一直在密切關注緬甸的最新事態發展。而在按照公司自身標準和要求來開展業務方面，H&M在緬甸正面臨日益增加的挑戰。

緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）並未就H&M逐步退出緬甸一事發表評論。

2021年2月爆發的軍事政變，使緬甸陷入政治和人道主義危機，廣泛的暴力活動也擾亂了該國經濟。

總部設在英國的非盈利組織商業與人權資源中心（BHRRC）星期三（16日）發布一份報告稱，自政變以來，緬甸包括剋扣工資和強迫加班在內的涉嫌虐待勞工案件成倍增加，從2022年2月到2023年2月，BHRRC共追蹤156宗緬甸服裝廠涉嫌虐待工人的案件，遠遠多於一年前的56宗，這表明工人的權利正在惡化。

H&M同天也表示，公司正在對為其供貨的緬甸服裝廠內發生的20宗涉嫌虐待勞工事件進行調查。不過，H&M退出緬甸的決定與上述BHRRC的調查報告無關，而是公司自己對相關情況進行評估的結果。

服裝行業是緬甸的一大經濟支柱，在緬甸的500多間工廠裏，大部份女性工人為各大品牌生產服裝和鞋子。其中，H&M在緬甸有39間供貨廠。

在H&M決定停止在緬甸業務之前，其他國際服裝品牌如Inditex、Primark、Marks & Spencer等已相繼退出緬甸。

此外，其他行業的大公司也紛紛撤出緬甸。石油巨頭道達爾能源公司（TotalEnergies）和雪佛龍公司（Chevron）於2022年1月宣布退出緬甸。

H&M退出緬甸將對上萬女工產生負面影響

緬甸負責人企業中心主任、英國前駐緬大使鮑曼（Vicky Bowman）對H&M的聲明表示遺憾，因為這將對緬甸成千上萬的女工產生負面影響。「但是，鑑於國家行政委員會逮捕工會組織者和勞工權利行動組織（Action Labor Rights）成員的人數有所增加，而勞工權利行動組織的意見對H&M加強人權盡職調查非常重要，因此我對他們的決定並不感到驚訝。」

她希望H&M的退出是透明的，並在至少一年的時間內循序漸進，同時將為當地的工人和工廠提供支持。

一些專家認為，企業在確保自己不與虐待行為有關聯方面，確實面臨挑戰。專家也指出，這些企業的退出最終可能會使緬甸工人的情況變得更糟。

本文獲《聯合早報》授權轉載

