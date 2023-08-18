路透社：美國准荷蘭丹麥向烏克蘭提供F-16戰機

美國已批准從丹麥和荷蘭向烏克蘭派遣F-16戰機，以便在飛行員培訓完成後立即赴戰場抵禦俄羅斯入侵。



路透社報道，一名美國官員星期四（8月17日）透露，華盛頓已向丹麥和荷蘭正式保證，將加快批准F-16戰機的轉移申請。

丹麥和荷蘭近來要求獲得這些保證。美國必須批准盟國向烏克蘭轉運F-16戰機。

自俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭一直積極尋求獲得美制F-16戰機支援，從而加大對抗俄羅斯攻勢的空中優勢。

2023年5月，美國總統拜登（Joe Biden）表明支持國際盟友向烏克蘭出口F-16戰機並提供培訓，除了在丹麥進行培訓外，還將在羅馬尼亞設立一個培訓中心。但基於出口限制，美國當時沒有正式批准培訓計劃。

此外，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）7月接受霍士新聞採訪時曾透露，預計美國製造的F-16戰機可在年底運抵烏克蘭。不過，柯比沒有具體說明哪些國家會運送F-16戰機到烏克蘭。

丹麥將在8月對烏飛行員展開F-16戰機駕駛培訓

由11個國家組成的國際聯盟將於8月在丹麥對烏克蘭飛行員展開F-16戰機駕駛培訓。丹麥代理國防部長波爾森（Troels Poulsen）7月說，丹麥希望在2024年初看到培訓的「成果」。

身為北約成員國的丹麥和荷蘭一直在領導國際社會努力培訓飛行員、進行人員輔助以及維護飛機，並最終使烏克蘭能夠獲得F-16戰鬥機來對抗俄羅斯。

美國官員說，國務卿布林肯（Antony Blinken）致函丹麥和荷蘭的國務卿，向他們保證美國將批准兩國的請求。布林肯在信函中表示美國全力支持對向烏克蘭派遣F-16戰機，以及由合格的F-16教官培訓烏克蘭飛行員；烏克蘭有能力抵禦俄羅斯的持續侵略和對其主權的侵犯，仍然是至關重要的一點。

布林肯指出，批准荷蘭和丹麥轉移F-16戰機及培訓飛行員的請求將使烏克蘭能夠「在第一批飛行員完成訓練後，立即充分利用其新能力」。

不過，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ihnat）星期三（16日）對烏克蘭電視台表示，基輔將無法在2023年秋冬季使用美制F-16戰機。美國官員曾私下指出，F-16戰機對烏克蘭目前的反攻幫助不大，而且鑑於俄羅斯的防空系統和烏克蘭上空的爭奪，戰機最終抵達戰場也不會改變遊戲規則。

本文獲《聯合早報》授權轉載

