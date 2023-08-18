恒大在美聲請破產保護　美國破產法第15章與第11章有何分別？

包括彭博社在內的美媒8月17日引述法庭文件稱，中國恒大集團（3333，中國恒大）向美國曼哈頓破產法庭申請《美國破產法》第15章保護。法庭記錄亦顯示，恒大旗下子公司天基控股及景程公司同日亦根據第15章申請破產保護。



恒大在香港時間18日下午發公告稱，注意到有關媒體的報道，現澄清公司目前正在正常按照計劃推進境外債務重組。由於集團的美元債券受紐約法管轄，公司根據美國法典第15章，向美國法院申請承認香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協議安排，是正常推進境外重組程序的一部份，不涉及破產申請。

彭博社17日引述恒大的申請文件內容，提及香港和開曼群島正進行的重組程序；公司數月來一直在努力確定離岸債務重組計劃。恒大7月獲香港法庭批准，8月對離岸債務重組計劃表決。

這一系列舉動或標誌着恒大在香港、BVI和開曼群島的3間公司的境外重組程序將會就此正式確認生效。美法庭倘批准這項債務重組，將使相關協議在美有法律約束力，杜絕任何可能在美針對該計劃提出的爭議。這也可讓恒大在美資產暫時免遭債權人扣押與清算。

恒大提議於9月20日舉行破產保護聽證會。

破產法第15章可以讓企業在其他地區進行重組安排時，其在美國的資產得到保護。它設計的主要目的，是促成美國法院、債務人和參與跨境破產程序其他國家家法院之間的合作。圖為2013年10月28日，紐約證券交易所外的華爾街的路牌。（Reuters）

破產法第15章

美國是根據聯合國委員會關於國際破產案件的建議採取類似措施的48個國家之一。

第15章破產法的主要目標是促進美國法院、其指定代表和外國法院之間的合作，並使國際破產案的法律程序對債務人和債權人來說更加可預測和公平。

非美國公司能利用《美國破產法》第15章阻止債權人在美對其提起出訴訟或凍結其資產。在可能的情況下，瀕臨破產的企業或可獲救、起死回生。

它也賦予外國債權人參與美國破產案件的權利，並禁止對這些外國債權人的歧視。

英國海外屬地開曼群島（Cayman Islands）是全球廣為人識的避稅天當之一。圖為2008年4月24日，開曼群島的面貌。（Getty Images ）

第15章與第11章分別

兩者都是美國破產法正式的機制。

任何一間瀕臨破產的美國公司倘想繼續經營下去，不一定要被迫走上清盤一途。它可藉由獲得美國破產法第11章的制度聲請重組（reorganisation）保護。債務人可暫免遭債權人追債，公司在正常運作下重組業務，藉此解除債務負擔及擺脫貸款等限制，甚至可糾正錯誤的策略。

倘成功，這便是企業「敗部復活」的機會——不少美國的航空公司都曾因此獲得一線生機而「被救活」，得以重整旗鼓。倘重組失敗，破產法第11章會要求企業進行清盤（liquidation），它最終落得結束營業的下場。

美國破產法第11章意在保護破產企業，讓它可藉其保護有重生的機會，而美國破產法第15章是賄則極富效率的解決方式。它的設計主要目的為讓非美國企業，有將其在美資產，移轉回到其本國破產程序下處理的機會。

破產法第15章提供境外破產程序獲得美國政府「認可」的路徑，然而事關重大，美國法院對此審核相當嚴格，要求必須確保美國境內債權人利益獲得保障。

圖為以中國恒大命名的物業。（資料圖片 / 羅國輝攝）

恒大總負債2,700億美元

作為中國地產龍頭的恒大集團2021年爆出債務黑洞，把中國地產市場推入有記錄以來最嚴重的危機之中。

恒大總負債超過2,700億美元，2023年3月公布一項數十億美元的重組計劃，希望償還國際債權人的債務。

在過去一段時恒大在香港與開曼群島一直尋求與境外債權人談判債務重組。集團在7月完成債務重組磋商，法庭批准就有關方案進行表決，表決時間安排在稍後進行。

恒大地產16日收到中國證券監督管理委員會下發的《立案告知書》，指公司涉嫌違反信息披露違法，因此當局根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民人民共和國行政處罰法》等法律法規展開調查。

外媒之前報道，恒大汽車擬將208.9億港元相關貸款按每股3.84港元的轉換價轉換為新股份；待轉股完畢，杜拜車企紐頓集團將以5億美元投資恒大汽車27.5%股份。恒大集團16日發表公告，稱為了讓債權人有時間考慮有關認購協議，公司決定延遲召開債權人會議。恒大股票於去年3月21日停牌。