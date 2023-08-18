美國3大航空公司未來數月增加往返中美航班數量

中美兩國表露罕見合作意向、宣布將往返兩國之間的客運航班數量增加一倍後，美國最大的三家航空公司紛紛拿出計劃，希望在未來幾個月內能把這類航班數量增加一倍以上。



據彭博社報道，美國三大航空公司美國航空（American Airlines）、美國聯合航空（United Airlines）和美國達美航空（Delta Air Lines）均宣布，將增設多條往返美國和中國之間的客運航班，重振跨太平洋航班市場。

其中，美國航空計劃從1月起，每天運行達拉斯與上海之間的航班。達美航空則計劃從10月29日起開通西雅圖至上海的每日航班，以及每週3班從底特律至上海的航班；此外，達美航空還計劃在明年3月增加每週4班洛杉磯至上海的航班。美聯航則計劃從10月1日起增加三藩市至上海的每日航班，並於11月恢復三藩市至北京的每日航班。

據報道統計，三家航空公司共提出了在明年1月前增設19趟航班的計劃，而這個數量多於中美官方此前宣布將增加的12趟航班。這意味着，部份新增航班可能不獲批准，除非兩國進一步增加往返航班數量。

報道指出，美國許多大型航空公司正選擇發展國際旅行業務，以應對美國國內疲軟的需求。不過與歐洲市場相比，亞洲市場的反彈速度較慢，尤其是往返中國的航班還受到兩國官方的限制。

美國交通部上星期五（8月11日）宣布，從9月1日起，將每週往返美國的中國客運航班將從目前的12趟增至18趟；從10月29日起，再增至24趟。中國政府也同意把每週往返中國的美國客運航班數量增加一倍。

中國也在8月10日宣布，恢復國內旅行社對美國的出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

