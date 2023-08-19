拜登：或在秋季與習近平會面

美國總統拜登（Joe Biden）說，預計將在今年秋季與中國國家主席習近平會面。



法新社報道，拜登星期五（8月18日）在與日韓領導人會面後，回答記者的提問時說：「我期待並希望在今年秋天跟進我們在峇里的對話，這是我的期望。」

拜登和習近平去年11月在峇里舉行的二十國集團（G20）首腦峰會期間會面後，就沒有再通話。兩國元首當時達成穩定雙邊關係、避免滑向衝突的共識。

拜登將邀請習近平11月訪問三藩市，屆時美國將舉行亞太經濟合作論壇首腦峰會。

G20下月即將在印度舉行峰會，拜登的言論是否會影響他與習近平在峰會期間會晤的可能性，令人關注。

拜登上週在猶他州（Utah）的政治籌款活動上說，中國正面對經濟和人口問題，他擔心這個全球第二大經濟體會因此變成可能威脅全球其他地區的「定時炸彈」。白宮則試圖淡化拜登指中國是「定時炸彈」的言論，稱拜登的發言與華府過去對北京的批評是一致的，並沒有更強硬。

他今年6月另在一場籌款活動中，稱中國國家主席習近平為「獨裁者」，北京隨即指拜登的言論是一種挑釁。

拜登於8月9日簽署行政命令，限制美國公司和個人在敏感技術領域對華投資，包括半導體、量子運算與人工智能（AI）。中國外交部和商務部提出嚴正交涉，中方強調保有採取相應反制措施的權利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

