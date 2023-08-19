德國研究：「中國製造」在歐市佔率升　德國冠軍地位不保

德國科隆經濟研究所的一項最新研究報告顯示，中國在歐盟進口中所佔份額持續大幅上升，中國製造愈來愈多地滲透到德國經濟的優勢領域，對德國這一傳統工業大國造成壓力。



俄衛網8月19日引述報告稱，自2020年以來，中國份額增長的勢頭再次大幅上升。從所分析的許多方面來看，僅在2020年至2022年這兩年，中國在歐盟進口中所佔的份額就擴大了，增幅與此前整整十年相當，在某些情況下甚至更多。對於精密工業產品而言尤其如此，德國迄今一直專門從事這方面的生產。

報告顯示，2000年歐盟進口的機械和汽車等高附加價值產品有2.5%來自中國，到了2022年已經提升到13%。相較之下，德國製造的比例從17.7%降到15.5%，在中國佔比增加時，德國經常跟着下滑。

該報告的作者馬特斯（Jürgen Matthes）寫道，高昂的能源費用是德國製造在歐洲市場失去競爭力的主要原因。

報告指出，中國出口的成功很可能也是建立在廣泛的補貼基礎上的，這就提出了貿易政策應對的問題。

自2005年以來，德國在歐盟進口產品中的總體份額一直在下降，在許多複雜的工業產品類別中也是如此。在許多地區，這種下降趨勢最近有所加速。中國在其歐盟本土市場，以及在其傳統優勢領域，與德國經濟的競爭日益激烈。

報告稱，在汽車工業、化工行業和機械工程行業領域，德國在歐盟市場對中國的領先優勢正在日益縮小。在電氣行業，中國在歐盟進口份額中超過德國已經有一段時間了。總體而言，德國的工業出口模式似乎搖搖欲墜。