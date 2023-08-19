西共體：準備好隨時軍事干預尼日爾　日期已定

新華社8月18日稱西非國家經濟共同體（西共體）政治事務、和平與安全專員穆薩（Abdel-Fatau Musah）18日在加納首都阿克拉（Accra）說，西共體常備部隊已準備好隨時受命部署至尼日爾。



為期兩天的西共體國防參謀長委員會會議18日在阿克拉結束。穆薩在會後的新聞發布會上說，部署常備部隊的準備工作已就緒，正在等待向西共體領導人提交報告後的進一步指示。

央視19日稱，穆薩在當天的閉幕儀式上表示，西共體部隊軍事干預尼日爾的日期已確定，「我們已同意並微調干預所需的內容，只要（有關方面）下達命令，我們就準備出發」。

穆薩說，西共體之所以準備採取軍事干預手段，是因尼日爾軍政府一直在為打破僵局設置障礙。他同時稱，所有解決方案都在討論中「如果軍政府在早日恢復國家憲法秩序方面與我們達成一致，我們可放棄軍事方案」。

為期兩天的西非國家經濟共同體（西共體）國防參謀長委員會會議2023年8月18日在在加納首都阿克拉（Accra）結束。西共體政治事務、和平與安全專員穆薩（Abdel-Fatau Musah，右）說，西共體常備部隊已準備好隨時受命部署至尼日爾。（Reuters）

穆薩強調仍在尋求與尼日爾軍事當局的和平接觸，西共體的一個調解小組計劃19日前往尼日爾首都尼亞美（Niamey），與軍政府接觸，以尋求以和平方式結束危機。

布基納法索（Burkina Faso）國防和退伍軍人事務國務部長庫里巴利大校（Colonel Major Kassoum Coulibaly）向俄羅斯衛星通訊社表示，布基納法索正在為西非國家經濟共同體部隊可能在尼日爾發起軍事行動做準備。

俄衛網19日引述庫里巴利稱：「我們等待着（他們的）侵略。無論如何，我們的國家元首已經說過：我們做好了應對侵略的準備，我們支持尼日爾。」

他補充道，布基納法索甚至準備退出西非經共體，因布基納法索認為西共體對尼日爾的政策不合邏輯。

為期兩天的西非國家經濟共同體（西共體）國防參謀長委員會會議2023年8月18日在在加納首都阿克拉（Accra）結束。西共體政治事務、和平與安全專員穆薩（Abdel-Fatau Musah，中）說，西共體常備部隊已準備好隨時受命部署至尼日爾。（Reuters）

尼日爾總統衛隊部份軍人7月26日扣押總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）。當天深夜，政變軍人代表在尼日爾國家電視台宣布成立保衛祖國國家委員會，解除巴祖姆總統職權，由軍政權接管國家事務。8月10日，政變軍人在國家電視台發布由其領導人奇亞尼（Abdourahamane Tiani）簽署的法令，宣布成立新政府。同日，西共體領導人在尼日利亞首都阿布賈召開緊急會議，宣布立即啟動地區常備部隊，以應對尼日爾危機。