拉馬福薩：南非不會被迫在大國之間選邊站

金磚國家領導人峰會22日在南非召開前夕，南非總統拉馬福薩說，南非不會被迫在任何大國之間選邊站。



法新社報道，金磚國家（BRICS）領導人第十五次會晤將從星期二（8月22日）起在南非約翰內斯堡舉行。南非主辦此次峰會，使其與俄羅斯的關係成為焦點，尤其是南非拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

拉馬福薩星期天（20日）在電視國情咨文中表示，南非不會被捲入全球大國之間的競爭，南非抵抗了與任何一個全球大國或有影響力國家集團結盟的壓力。

中國國家主席習近平、印度總理莫迪和巴西總統盧拉，將同拉馬福薩一道出席本屆金磚五國領導人峰會。俄羅斯外交部長拉夫羅夫將代表俄羅斯出席會議，總統普京則將通過網上方式出席會議。

由於國際刑事法院對普京發出了逮捕令，南非作為國際刑事法院締約國之一，理論上有義務在普京抵達南非時將其逮捕。7月，南非宣佈普京在雙方同意的情況下決定不親自參會。

此外，本週還將有包括伊朗總統萊西、印尼總統佐科維多多在內約50位非金磚國家領導人出席會議。

金磚國家的經濟總量約佔全球經濟總量的四分之一，今年加入金磚國家的興趣激增。至少有40個國家表示有興趣加入該集團，其中23個已經提交申請。

希望加入這一集團的國家包括阿根廷、孟加拉、巴林、古巴、埃塞俄比亞、印度尼西亞、伊朗、尼日利亞和沙特阿拉伯等。

南非對開放金磚國家成員資格的呼籲表示支持。拉馬福薩指出，擴大後的金磚國家將代表擁有不同政治體制的多樣化國家集團，各國都有一個共同的願望，即建立一個更加平衡的全球秩序。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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