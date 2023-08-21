朝鮮海軍稱成功發射戰略巡航導彈　韓國反駁

朝鮮媒體報道稱朝鮮海軍成功發射戰略巡航導彈。韓國聯合參謀本部（韓聯參）對此反駁稱，朝方發射的導彈並非戰略巡航導彈，而是艦對艦導彈，且導彈未命中靶標。



朝中社星期一（8月21日）報道，朝鮮領導人金正恩視察了朝鮮人民軍海軍東海艦隊近衛第二水上艦戰隊，並觀摩了巡航導彈等戰略武器發射訓練。報道稱，朝鮮海軍在實戰環境下熟練精準地執行了發射攻擊任務，並且「分毫不差地迅速準確命中目標」。

韓聯參官員反駁稱，鑑於小型艦艇無法發射戰略巡航導彈，朝方發射的並不是戰略巡航導彈，而是艦對艦導彈。艦對艦導彈射程很短，且威脅不大。

聯參官員就朝方主張導彈擊中靶標表示，韓軍探測設備發現朝方主張並不屬實。據悉，朝鮮通常在導彈命中靶標時發布相關視頻和圖片，但此次並未發布。該官員還指出，朝中社當天公開的艦艇也並非近10年內建成的最新型警衛艦。

此外，朝中社上述報道沒有提及金正恩此次視察的具體日期。韓聯參官員推測，金正恩應該是在本月14日至18日之間擇日進行了視察。據此推測，朝方的報道或是針對當天啟動的韓美聯演「乙支自由護盾」（UFS）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

