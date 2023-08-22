趙樂際晤塔吉克議會上院議長　稱要共同防範域外勢力滲透

全國人大常委會委員長趙樂際8月21日在北京人民大會堂，與塔吉克議會上院議長魯斯塔姆•埃莫馬利舉行會談。趙樂際強調，兩國要深化打擊「三股勢力」及毒品犯罪等領域合作，共同防範域外勢力滲透，維護地區和平穩定。



趙樂際表示，在習近平主席和拉赫蒙總統的戰略引領下，中塔關係實現跨越式發展，達到歷史最好水平。今年5月，兩國元首共同宣布推動構建世代友好、休戚與共、互利共贏的中塔命運共同體，為中塔關係發展擘劃了新的宏偉藍圖。中方願同塔方一道，落實好兩國元首重要共識，加強戰略互信，深化務實合作，增進民心相通，維護共同安全，推進國際協作，推動兩國關係不斷向前發展。

共建「一帶一路」碩果累累 經貿合作逆勢上揚

趙樂際說，中國是最早同塔吉克建交的國家之一，雙方率先構建發展共同體和安全共同體，樹立了共建人類命運共同體的典範。中方感謝塔方長期以來在台灣、涉疆、涉港、人權等涉及中方核心利益和重大關切問題上始終給予堅定支持，將一如既往支持塔方走符合本國國情的發展道路。

趙樂際稱，中塔共建「一帶一路」碩果累累。近年來，雙方克服疫情等不利影響，經貿合作逆勢上揚，展現出強大韌性與活力。希望深化經貿、投資、互聯互通、農業等傳統領域合作，開闢數字經濟、人工智能等創新領域合作。繼續辦好孔子學院、魯班工坊，促進地方合作，夯實世代友好的民意基礎。深化打擊「三股勢力」及毒品犯罪等領域合作，共同防範域外勢力滲透干涉，共同維護地區和平穩定。

趙樂際表示，中國全國人大願同塔議會共同努力，立足自身職能職責，加強各層級交流，深化立法、監督等領域合作，為雙邊關係發展提供堅實法律保障。加強在各國議會聯盟等國際和地區議會組織的溝通協調，維護髮展中國家共同利益。

魯斯塔姆•埃莫馬利表示，塔中全面戰略夥伴關係為兩國睦鄰友好和互利合作提供了廣闊空間。塔方堅定恪守一個中國政策。塔議會願加強同中國全國人大的友好交流，為推動構建塔中命運共同體不懈努力。

會談後，趙樂際與魯斯塔姆•埃莫馬利共同簽署了《中華人民共和國全國人民代表大會與塔吉克共和國議會上院合作協議》，並見證了有關領域合作協議簽署。