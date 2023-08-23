澳洲多名跨黨派國會議員擬9月訪台　討論雙邊貿易等議題

10名澳洲國會議員組成的跨黨派訪團將於9月到訪台灣，就貿易議題和台灣加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）的問題進行討論。



據澳洲廣播公司（ABC）星期二（8月22日）報道，澳洲國會訪團成員包括：工黨議員威爾森（Josh Wilson）、史密斯（David Smith）、在野自由黨的影子外長錢德勒（Claire Chandler ）。

錢德勒接受澳洲廣播公司採訪時說，這次訪問行程純粹是延續2022年的國會訪問。她指出，澳洲國會訪團近幾年來多次訪問台灣，就如澳洲國會訪團會定期訪問其他地方一樣。

她說：「台灣是澳洲最大出口目的地之一，且澳洲國會議員訪問台灣行之有年，所以這次訪問沒有不尋常或與眾不同之處。」

其他參與組織此次訪問行程的澳洲國會議員稱，像澳洲這樣的自由民主國家持續有非官方政治訪團到台灣展現支持至關重要。

駐澳洲台北經濟文化辦事處在一份聲明中說，台灣歡迎所有政黨的澳洲議員訪問台灣。台灣和澳洲享有民主、自由和尊重人權的共同價值觀，致力於維護以規則為基礎的印太平洋和平與安全。台灣也與澳洲建立了重要的互利貿易關係，可進一步成為雙方邁向更具韌性的經濟和供應鏈的跳板。

報導稱，台灣官員預計將要求澳洲國會議員說服阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）政府，支持台灣加入CPTPP。

在工黨政府上台後，澳洲總理阿爾巴尼斯致力於恢復與北京的關係，中澳近期也在安排高層互訪。中國政府本月早些時候還取消對澳洲大麥的進口關稅，這是兩國關係改善的最新跡象。因此報導稱，對坎培拉而言，這次澳洲國會訪團訪問台灣，將是一個敏感的政治問題。

澳洲前副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）等六名跨黨派眾議員去年12月曾到台灣進行五天訪問，與台灣總統蔡英文等官員會面。當時率先披露這一行程的《澳洲人報》稱，為了防止北京遊說取消訪台行程，整個行程嚴格保密。但中國大陸官媒《環球時報》當時仍猛批阿爾巴尼斯未能阻止國會議員訪台。

澳洲塔斯馬尼亞大學中國研究高級講師韓馬克（Mark Harrison）說，澳洲外交部對國會議員訪台採取不干涉政策。此次訪團成員也預計，北京的反應會和2022年一樣。

對此，中國駐澳洲大使館受訪時重申，台灣是中國核心利益中的核心，對台灣議題的立場一致且明確。大使館稱，中澳關係正處於穩定、上升的重要時期。中國希望澳方遵守歷任政府做出的一個中國原則承諾，避免對中澳關係造成不必要干擾和損害。

本文獲《聯合早報》授權轉載

