非洲聯盟暫停尼日爾成員國資格　呼籲國際社會反對違憲政權

非洲聯盟（非盟）宣布暫停尼日爾的成員國資格。



美國有線電視新聞網（CNN）報道，非盟星期二（8月22日）在聲明中宣布，決定立即暫停尼日爾共和國參與非盟及其機關和機構的所有活動，直至該國切實恢復憲法秩序。

非盟和平與安全理事會於8月14日，在就尼日爾軍事政變舉行的會議上做出上述決定。

理事會呼籲非盟成員國和國際社會反對尼日爾軍事政變「這一違憲的政府更迭，避免採取任何可能使尼日爾非法政權合法化的行動」。

不過，法新社報道指出，由於成員國之間存在強烈分歧，非盟對西非國家經濟共同體（ECOWAS，西共體）決定在尼國部署待命部隊的計劃持謹慎態度。

尼日爾7月26日爆發軍事政變後，西共體首腦最初給尼日爾軍政府下達了七天最後通牒，要求其恢復文官統治。西共體也已對尼日爾實施制裁。

尼日爾軍政府稱不接受西共體的任何制裁。西共體政治事務、和平與安全專員穆薩（Abdel-Fatau Musah）日前表示，西共體不准備與尼國軍政府進行「無休止的對話」。西共體已準備好在尼日爾進行軍事干預，軍隊「隨時準備出發」。

非盟和平與安全理事會聲明稱，理事會將對「在尼日爾部署待命部隊的經濟、社會和安全影響」的評估進行審查。

非盟稱，聯盟聲援西共體通過外交手段恢復尼日爾憲政秩序的努力，敦促軍政府將尼日爾及其人民的最高利益放在首位，並立即無條件返回軍營，服從符合尼日爾憲法的文官政府。

本文獲《聯合早報》授權轉載

