福島核廢水︱韓國在野黨擬舉行集會　抗議日本排放決定

日本星期四（8月24日）將正式啟動福島核處理水排放日程。韓國執政黨星期三（23日）將開會討論對策，在野黨則將舉行集會示威，譴責日方排海決定。



韓聯社報道，韓國執政黨國民力量黨工作組將於星期三上午在國會臨時召開會議，討論政府層面的應對政策。國民力量黨鞭尹在玉等黨內多名議員，以及韓國國務調整室第一次長朴購然、外交部副部長吳姈姝等政府官員將出席會議。

最大在野黨共同民主黨則將於當晚在國會主樓前舉行燭光集會，抗議日本核處理水排海。預計會有千餘人參加示威活動。正義黨當天上午將在日本駐韓大使館前舉行記者會，譴責日本核處理水排海，該黨議員將在會後就地舉行一人示威。

另據路透社星期三報道，共同民主黨黨首李在明在一次黨內會議上稱準備追究總統尹錫悅政府失職的責任，並形容日本排放核處理水的計劃是「恐怖」行為，「將給韓國和環太平洋國家帶來不可逆轉的災難」。

《韓國先鋒報》（The Korea Herald）星期二（22日）報道，國務調整室第一次長朴購然說，經評估發現，日本的排海計劃在科學和技術方面沒有問題，但如果日本政府不嚴格按照計劃行事，韓方將要求日本立即停止排海。

民調顯示韓國公眾對此事仍保持高度關注，大多數人對海鮮和海洋污染表示擔憂。路透社引述民調機構Media Research今年7月的一項調查稱，62%的受訪者表示，儘管韓國政府保證會密切監控核處理水排海的情況，一旦排海開始，他們仍將減少或停止食用海鮮。

日本首相岸田文雄星期二宣布，只要天氣和海洋條件允許，星期四就啟動排海日程。他稱，這個計劃在海內外已獲得「一定程度的理解」。

日本政府稱排海計劃已於7月得到國際原子能機構（IAEA）的批准，日本的核處理水達安全標準，對人類和環境的影響「可以忽略不計」。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）星期二宣布，針對韓國國內的擔憂，已同韓國政府達成協議，將建立排海最新信息共享機制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

