普里戈任之死　神秘墜機背後9種可能

明天和意外，你永遠不知道，究竟哪一個先來。一夜輾轉反側，總感覺有大事要發生。清晨起來一看，果然，俄羅斯傳來大事。8月23日傍晚，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）乘坐的私人飛機，神秘墜亡了。



【本文原載於微信公眾號牛彈琴，《香港01》獲授權轉載】



按照俄羅斯方面的說法，機上10人，無一生還，包括瓦格納創始人普里戈任在內。

綜合各方的訊息，這架私人飛機從莫斯科飛往聖彼得堡，但突然飛行中斷，雷達無法探測，飛機最後墜落在了特維爾州。

俄羅斯媒體公布了一段視頻，一架小飛機像一塊大石頭一樣，幾乎垂直快速下墜。按照美聯社的逐幀分析，下墜的飛機上，似乎缺少了機翼。

俄羅斯官方確認，這架小飛機，就是普里戈任等人乘坐的私人飛機，巴西航空工業公司的Legacy 噴氣式飛機，序列號為 RA-02795。

機上除了普里戈任外，7名乘客中，還有多名瓦格納的高級指揮官，包括另一名瓦格納創始人烏特金。

也就是說，這次神秘墜機事件中，瓦格納最高層幾乎被一鍋端了。

怎麼會這樣？不得不說，大千世界，無奇不有。

俄羅斯官方正在展開刑事調查，黑匣子信息還未公布。但我可以肯定的一點，不管俄羅斯怎樣公布緣由，哪怕公布所有人的DNA信息，相信的人相信，不相信的人永遠不相信。

普里戈任之死，毫無疑問，將是一個羅生門。

完全我個人觀點，不代表任何機構，這起神秘的墜機事件，不排除9種可能性。

可能性一，飛機機械故障。

相信普里戈任非常小心，相信這種飛機也非常安全，但機械故障可能性，也不能完全排除。畢竟，一個小小的螺絲錯誤，都可能在高空引發一場驚天空難。事情可能就是這麼寸，誰讓普里戈任等人碰上了呢？

可能性二，極端天氣原因。

雖然從墜機畫面看，天高雲淡，天氣條件應該非常好。但也不排除這是一種迷惑人的假象，萬米高空，萬一有個突然閃電雷鳴，萬一飛行員應對不當，萬一發生風切變之類呢。只能說，人算不如天算，老天要收人呢？

可能性三，機艙發生內訌。

這就是一種猜測了，需要黑匣子的證實。但飛機上除了3名飛行員外，其餘7人都是個性鮮明的人物，也不能排除一言不合、拔槍射擊的場景。這雖然很戲劇性，但生活中也未嘗不可能。當年韓國總統朴正熙，不就是吃飯時發生爭吵，最後被親信開槍打死的嗎？

可能性四，烏克蘭暗下殺手。

當然，更不排除飛機確實被做了手腳。那就存在一個最直接的問題，誰幹的？烏克蘭肯定是嫌疑之一，畢竟，在烏克蘭看來，普里戈任雙手沾滿了烏克蘭人鮮血，必須殺之而後快，被烏特工暗殺的俄羅斯人，也不是一個兩個，普里戈任不過是又一個。更別提，普里戈任死後的第二天，就是烏克蘭的獨立日。

可能性五，波蘭立陶宛難逃嫌疑。

還要看到，瓦格納叛亂失敗後，很多戰士轉往白俄羅斯，但這引起波蘭、立陶宛的極大警惕，生怕瓦格納另闢戰場，將矛頭對準這兩個國家。因此，先下手為強，後下手遭殃。可能性總是難以排除。更別忘了，愈來愈多證據顯示，「北溪」管道被炸，當初矢口否認的烏克蘭和波蘭，都有作案嫌疑。

可能性六，美國也有殺人動機。

普里戈任神秘死亡後，拜登的第一反應：「我不知道發生了什麼，但我並不感到驚訝。」他確實不必驚訝，我們看荷里活電影，美國特工在俄境內搞個暗殺，反正也是家常便飯。電影高於生活，但畢竟來源於生活。別以為美國就沒有這種能力，這種動機，更別提嫁禍於人這種把戲。

可能性七，俄羅斯一招絕除後患。

當然，也不用否認，普里戈任等人神秘墜亡後，外界尤其是西方，第一反應就是：這肯定是俄羅斯干的。按照他們的揣測，這也是普京一貫的作風。既然敢背叛俄羅斯背叛普京，而且還繼續這麼招搖走來走去，那普里戈任，對不起了。美國國務卿布林肯此前就提醒普里戈任，千萬不要靠近窗戶……

可能性八，俄軍方痛下殺手。

一些西方媒體還暗示，飛機殘骸上發現槍彈痕跡，不排除是被防空導彈擊落。也未必就一定是普京的命令，不排除俄軍方藉機痛下殺手。別忘了，普里戈任最激烈抨擊的對象，不是烏克蘭更不是普京，而是俄軍方最高層。在叛亂中，還有俄戰機被瓦格納擊毀，俄軍方能不生氣？

可能性九，金蟬脫殼之計。

畢竟，就在前兩天，普里戈任還發佈視頻，站在非洲沙漠的他，發誓要在非洲有一番大作為。一轉眼，就神秘墜機身亡了？總是太戲劇性了一點。因此不少人也懷疑，這是普里戈任的金蟬脫殼之計，一個普里戈任死了，相信還有很多個普里戈任活着。

但不管哪種可能性，一個確定的結果是，普里戈任和瓦格納的事情，還沒有結束。

對普京來說，這或許可以大舒一口氣，這個讓他很頭疼的對象，最終徹底消失了。當然，也不排除引發激烈反彈，剩下的瓦格納戰士，會不會為普里戈任報仇雪恨

但對普里戈任來說，如果第九種可能性不存在，那確實是很傳奇性的一生。3個月前，他還是叱咤風雲的人物；隨後，他的叛亂震驚了世界；3個月後，他悲劇性地走完了一生。

甚至是死無全屍。

唉，這個充滿變數的世界，普里戈任，好好當你的大廚不行，去搞什麼僱傭軍啊！