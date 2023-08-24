歐洲投資銀行：西方需努力爭取發展中國家信任

歐洲投資銀行行長霍耶爾（Werner Hoyer）說，由於中國、俄羅斯等國介入並發揮其影響力，除非歐洲加大支持力度，否則西方可能會失去全球南方國家的信任。



路透社報道，本週在南非舉行的金磚峰會以及推動新開發銀行（NDB）替代西方多邊貸款機構的努力，都突顯了歐洲大幅增加貸款的必要性。

霍耶爾說：「越來越多的較小發展中國家，特別是非洲國家，正在尋求像中國和其他新興市場國家為他們提供支持，而不是尋求傳統西方機構的支持，這應該引起我們的關注。」

他還說，去年許多發展中國家對俄羅斯入侵烏克蘭採取中立態度，也表明西方在維持這些國家的信任方面所面臨的挑戰。

金磚國家於2015年創建了總部位於上海的新開發銀行。此後，孟加拉國、阿聯酋和埃及加入成為這家多邊銀行的成員，阿爾及利亞、阿根廷、埃塞俄比亞等國也在討論加入成為其中一員。

霍耶爾認為，NDB的重要性上升是西方國家急需應對的問題。「除非我們提供真正的合作夥伴關係和更具說服力的方式來幫助全球南方國家應對挑戰——無論是在能源轉型、債務問題還是健康不平等，否則我們將面臨麻煩。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

