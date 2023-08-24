泰國新首相賽塔晤巴育談施政　稱克服政治分歧「需時間」

撰文：聯合早報
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泰國新任首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）與看守首相巴育（Prayut Chan-ocha）會面，並坦言克服政治分歧「需要時間」。

綜合路透社和泰國《民族報》報道，賽塔星期四（8月24日）與巴育會面，對方帶他參觀了政府大樓和首相辦公室。賽塔星期二（22日）在國會表決中，當選泰國第30任首相。

賽塔星期四在為泰黨總部告訴記者，兩人會面期間，「巴育告訴我，這是泰國史上第一次有兩名首相會面，討論可以為國家做什麼。對我而言，這是件好事。」

此外，巴育還詢問了他對國家的期望，並給予他一些建議。「巴育建議我要冷靜、有耐心，並保護國家和君主制。」

巴育說：「泰國須要向前邁進，新政府應該着手處理此事。」

賽塔則坦言，要迅速結束泰國的政治分歧並非易事。「一次對話並不能解決所有問題。這需要時間……我理解他的好意，他希望跨越分歧，也很關心國家。我們將努力在未來合作。」

為泰黨日前宣布獲得10個政黨支持組建聯合政府，其中包括巴育原本領導的泰國人團結建國黨（簡稱泰建國黨）和看守副首相巴維（Prawit Wongsuwan）領導的公民力量黨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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