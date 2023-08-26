土耳其外長與澤連斯基會面　討論恢復黑海糧食協議

土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）星期五（8月25日）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）舉行會晤，並討論了黑海糧食出口協議問題。



澤連斯基在會談後發表聲明說，雙方「討論了許多重要問題」，特別提到了「俄羅斯封鎖黑海糧食走廊所帶來的風險」。

俄羅斯上個月退出了由土耳其和聯合國斡旋達成的黑海糧食協議，該協議保證了烏克蘭從南部三個港口出口穀物的安全通道，自此這條關鍵水道上的緊張局勢升級。

本月早些時候，第一艘突破俄羅斯封鎖離開烏克蘭的民用船隻抵達伊斯坦布爾。

普京將與埃爾多安會面探討黑海糧食協議

克里姆林宮星期五說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）舉行會談，安卡拉試圖說服莫斯科重返黑海糧食協議。

此前，俄羅斯多次指責協議並未完全履行，協議中與俄羅斯有關的部分沒有得到落實。 8月2日，普京與埃爾多安通電話稱，只要西方履行對俄羅斯本國糧食出口的義務，莫斯科就準備好重返黑海糧食協議。

俄羅斯的穀物和化肥出口不受西方制裁影響，但俄方稱，付款、物流和保險方面的限制一直是運輸的障礙。

克宮表示，普京與埃爾多安的會晤還在準備中，並且準備得很充分，俄方將很快宣布具體的會晤日期和地點。

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