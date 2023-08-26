美國報告：台灣抵禦中國大陸能力遭受內部挑戰

美國一份報告分析，台灣抵禦中國大陸潛在攻擊的能力正逐步增強，但同時也受到內部政治和基礎設施挑戰而削弱。



據彭博社報道，美國國會研究服務局（CRS）亞洲分析師坎貝爾（Caitlin Campbell）星期四（8月24日）在最新評估報告中說，台灣2023年防務預算約246億美元（約1,919億港元），比2020年增加近10%。台灣自2020年以來成了美國武器的最大買家，台灣與美國的防務關係「也賦予（台灣）一系列政治和軍事優勢」。

但報告稱，緊張的軍民關係和其他一系列挑戰可能會損害台灣抵禦中國大陸潛在攻擊的能力，且目前還不清楚台灣民眾面對中國大陸攻台時，願意承擔多大的代價。

報告稱，台灣的能源、食品、水、互聯網和其他關鍵基礎設施系統很容易受到外部干擾。一些觀察人士認為，台灣民防準備不足，且軍方在招募、留用和培訓人員方面也存在困難。

中國大陸軍方正在為飛彈攻擊、攻佔台灣邊遠地區、封鎖和兩棲登陸進行訓練，同時在灰色地帶加大壓力，其中包括持續、低級別的非戰鬥行動。報告認為，這些是「最危險，最具挑戰性的行動」，正在削弱台灣的軍事優勢和戰備能力。

報告認為，其中一個最大挑戰是，和平時期中國大陸在台灣附近的軍事行動，可能會削弱台灣對北京是否準備實際攻台的判斷能力。如果大陸「利用這些行動掩護近在眼前的攻擊，可能會大幅壓縮台灣的反應時間」，且這些行動也為大陸提供了培訓和收集情報的機會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

