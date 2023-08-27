G20九月印度舉行總理頻頻「發功」　莫迪就「新型殖民主義」警告

二十國集團（G20）快將舉行之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）近日頻頻發言，意有所指。



G20峰會9月9至10日在印度新德里（New Delhi）舉行。

他27日在新德里舉行的「B20峰會」（Business 20 summit）上說，隨着企業競相就能源轉型確保取得資源，如那些擁有重要礦產的國家不將礦產的監護權視為「全球的責任」，將有出現「新型殖民主義」的風險。

我們正在面對關鍵材料、稀土及其他東西的挑戰。它們在一些地方（蘊藏量）很豐富，在其他國家完全不存在，卻是全人類都的需要。那些擁有它們的人，如他們不認為這是一個全球的責任，那麼這將推動一種新型殖民主義。這是我的警告。 印度總理莫迪

莫迪與全球企業高層和行業負責人交談時，稱印度可建立高效可靠的供應鏈，它將與新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情出現前、在世界最需要它時斷裂的供應鏈，形成鮮明對比。

印度總理莫迪2023年8月23日出席金磚峰會（Pool via Reuters）

印度《今日商業》8月26日刊登莫迪稱他談及G20金融議題時稱有勢力將一些國家拖入債務陷阱，他被指是不點名批評中國。

莫迪稱：「金融紀律對所有國家都非常重要。各國都有義務避免違紀，但同時有勢力試圖催化債務危機，從中牟取不當利益。這些勢力利用其他國家的無助來獲利，導致它們墮入債務陷阱。」

他續指，G20自2021年起優先處理中低收入國家的債務脆弱性問題。達成《2030年可持續發展議程》（2030 Agenda for Sustainable Development，簡稱2030 SDG）的項目須視乎這些國家的進度，但還債令SDG投資受限。

莫迪並未點名提及任何國家，但印媒India Post英文版同日稱，他此番言論是針對中國。