福島核污水｜遭中國頒禁重創　日本漁業謀出路　它們等着「接盤」

日本決定將福島核電站核處理水排入太平洋後，日本水產因中國禁止入口而價格大跌，一些漁業公司面對停業，也有業者轉向歐美和東南亞市場。



中國是日本最大的海鮮出口市場。根據日本官方的貿易統計，去年這個出口規模達到871億日圓（約46.7億港元），最主要的產品包括扇貝、鮪魚、鯛魚、海膽，以及海參等。

東京都中央批發市場網站的數據顯示，8月25日，也就是核處理水排海程序啟動後隔天，豐洲市場新鮮青森鮪魚均價較上一交易日下跌了24%，至每公斤9383日圓。

一家經營對中國內地和香港出口業務的北海道公司的人員稱，公司財務出問題，計劃關門歇業，並裁退20名員工。

總部在東京、從事漁產品貿易的豐泉公司社長小森元說，對華出口切斷後，公司已將焦點轉向歐洲、美國和東南亞。「只對中國出口的公司現在什麼也做不了。」

在長崎縣的橋口水產所經營鰤魚和鮪魚養殖與加工業的公司代表說，他們約十分之一的出口銷往中國，如今禁令導致了數億日圓的銷售損失，他希望政府補償漁民的養殖等成本。

圖為2023年8月21日，日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）會長坂本雅信等人業界代表與日本首相岸田文雄在首相官邸會面後，他們在官邸接受記者提問。（Reuters）

經濟師估計漁民 海外銷售或損失一半

大和總研的經濟師岸川和馬指出，日本一半的漁產品出口到中國大陸、香港和台灣，估計漁民將損失一半的海外銷售，這是「巨大的打擊」。

日本放送協會（NHK）報道，中國海關星期四（24日）宣布暫停進口日本水產品後，日本政府開始探尋如何進一步扶持漁業。預料，在對華海鮮出口中佔一半以上的扇貝產業是可能獲得額外支持的領域之一。日本當局已設立了一個約等於7.4億新元的漁業扶助基金。

據報道，在中國加工的日本扇貝有些出口到包括美國在內的第三國。日本政府現在考慮​​在境內建海鮮加工設施和開通銷售渠道，不再依賴中國的加工設施。

日本公明黨黨魁 應中方要求推遲訪華之行

在中國對日本水產發布禁令之際，日本公明黨黨魁山口那津男透露，他應中方要求，推遲本月28日至30日的訪華行程。公明黨星期六（26日）發聲明說，中方當天通知公明黨：「考慮到當前的中日關係，這個時機不合適。」山口那津男原希望會見中國國家主席習近平，並轉交日本首相岸田文雄的親筆信。

中國不讓日本水產品入口後，俄羅斯表示希望擴大向中國出口同類產品。俄羅斯有關監管機構聯邦獸醫與植物檢疫監督局星期五發聲明說，俄羅斯希望通過為更多俄公司和船隻申請准證，擴大對華出口的水產品種類與數量。

圖為日本外相林芳正2023年4月1日抵達北京，展開訪華行程（Reuters）

在這同時，美國重申支持日本排放核處理水。美國國務院星期五（8月25日）發聲明稱，歡迎日本繼續與國際原子能機構（IAEA）及區域利益攸關方保持透明接觸。

聲明說：「自災難發生以來，日本一直保持開放和透明的態度，負責任地管理福島第一核電站以及處理水的最終排放，積極同印太地區的科學家、合作夥伴，以及國際原子能機構協調。」

日本外長林芳正星期五與IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）舉行線上會議，一致同意儘快針對福島核處理水排海作業擬定並公布文件。共同社的報道說，此舉意在更明確凸顯IAEA對處理水排海計劃的參與。

林芳正強調，不會進行對健康和環境造成負面影響的排放，並將繼續進行科學且高度透明的說明。格羅西則表明，IAEA將參與直到排完最後一滴核處理水。

本文獲《聯合早報》授權轉載

