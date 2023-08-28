劇毒「尾後針」！美國女戲水遭魔鬼魚毒刺戳中險死　幾乎插中肺

一名女子8月22日在美國佛州（Florida）巴伊亞海灘（Bahia Beach，暫譯）戲水時遭魔鬼魚（Stingray，魟魚）刺傷險死。毒刺插得很深，幾乎插中她的肺部。從其丈夫在眾籌網站發布的照片，可見毒刺死死插在她身上，畫面怵目驚心。



奧布萊恩（Kristie O'Brien）22日與丈夫到訪巴伊亞海灘，她進入水深及膝的海域戲水，她剛下水就感覺自己被某些東西刺中。當她上岸時，丈夫驚覺一條活的魔鬼魚掛在她的背上，牠尾部的毒刺插進她的背部。

她說：「我嘗試盡可能保持冷靜。但我確信我會死，因為好像每個人都看過歐文（Steve Irwin）被魔鬼魚毒刺刺穿胸口的照片。」

被稱為「鱷魚先生」的歐文2006年在澳洲（Great Barrier Reef）大堡礁拍攝紀錄片時，被魔鬼魚尾刺刺穿心臟而亡。

一名女子2023年8月22日在美國佛州巴伊亞海灘戲水時遭魔鬼魚刺傷險死，須留院多天。毒刺插得很深，幾乎插中她肺部。所幸她及時就醫，撿回一命。圖為2023年8月24日，受傷女子的丈夫在眾籌網站GoFundMe上發布的照片，顯示毒刺插進她背部。（GoFundMe）

在現場負責為奧布萊恩急救的醫護人員剪斷魔鬼魚的尾巴根部。她到達醫院後，醫護人員小心地移除魔鬼魚的脊椎。

奧布萊恩估計魔鬼魚的倒鈎狀毒刺插進其背部超過10厘米的位置，僅差幾厘米就會插中她的肺部。

截至25日，奧布萊恩仍因中毒而留院接受治療，傷口仍非常痛。她預計會留院最少7天，以防出現細菌感染。