英國倫敦諾丁山嘉年華又爆暴力事件　8人中刀275人被捕

英國倫敦年度盛事諾丁山嘉年華（Notting Hill Carnival）發生暴力事件，於27日展開的兩日活動在最後一晚失控，在不同場合共有8人被刺傷，其中兩人傷勢嚴重。此外，警察工會指，活動期間，有75名警員被襲擊，當中有人遭到性侵犯。警方表示，兩日內共有275人被捕。網上有短片顯示，活動期間有人手持長刀追趕人群，騎馬警員從後追逐，場面混亂，但未知是否有人受傷。



一年一度的諾丁山嘉年華，是歐洲規模最大的街頭狂歡節，估計有超過200萬人參加。警方表示，28日晚上8 點前，一名19歲男子在Ladbroke Grove被刺傷，傷勢嚴重但穩定。約一個小時後，一名29歲男子在Warfield Road 刺傷，目前留院治療，情況危殆。 另外6名男子分別在不同的事件中被刺傷，年齡介乎18至40 歲，沒有生命危險。

75名警員遇襲 當中有人遭性侵犯

在兩天的嘉年華期間，共有275人被捕，其中28日有165人被捕，涉及持有攻擊性武器、襲擊警察、持有毒品和性犯罪。另外，代表倫敦警察的工會Metropolitan Police Federation表示，諾丁山嘉年華再次出現襲擊警員事件。在兩日活動期間，共有75名警員遭到襲擊。其中6人被咬傷，一名警察遭到性侵犯，一人傷勢嚴重需要住院。

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倫敦警方表示，令人遺憾的是，28日晚發生的事件，令嘉年華連續第2年出現嚴重暴力事件，「沒有人質疑嘉年華在倫敦文化上的重要程度，但我們不能忽視刺傷、性侵犯和襲擊警察的事件。」當局表示，將檢視過去兩天發生的事件，並徹底考慮未來可能需要作出的改變。