俄烏局勢：美國再供烏2.5億美元軍援　對普京準備核試命令表擔憂

美國務院8月29日宣布向烏克蘭提供新一輪2.5億美元軍援之際，對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月份下達、準備進行核試驗的命令感到擔憂。



根據美國國務院網站，國務卿布林肯（Antony Blinken）29日發聲明稱，美國宣布向基輔提供新一輪2.5億美元軍援，其中包括掃雷設備、炮彈、防空導彈，以及「海馬斯」火箭彈（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）等。

美國負責軍控與國際安全事務的副國務卿詹金斯（Bonnie Jenkins）29日也談及俄烏局勢。她在聯合國大會會議上表示，普京2月份下達命令、準備進行核試驗，美國對此感到擔憂。

詹金斯說：「我們對過去一年半以來俄羅斯令人不安的核言論感到擔憂，其中包括普京2月有關俄羅斯有意恢復核試驗的聲明。這一聲明有悖於俄羅斯自己在履約《全面禁核試條約》時需要承擔的義務。 」

有別於美國，俄羅斯不僅簽署《全面禁核試條約》，而且還已批准這一條約。

普京2月對俄聯邦會議發表講話時表示，俄羅斯情報顯示，美國正考慮進行核武器實物試驗，包括考慮到美國的新型核武器研發成果，普京就此指示國防部和俄羅斯國家原子能集團，如果美國人首先進行核武器試驗，要確保俄羅斯的核武器試驗做好準備。