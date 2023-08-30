美國高中華裔家長會讓捐款學生免排隊取午餐　網民斥「買特權」

美媒8月27日稱，美國加州（California）洛杉磯縣（Los Angeles County）沃爾納特市（Walnut，即核桃市）一間高中的華裔家長會派傳單呼籲家長捐款，只要捐款滿1,000美元（約7,800港元），學生在校取午餐時可免排隊。有網民批評這種行為等於「花錢買特權」。



核桃高中（Walnut High School）的華裔家長會WHS-CAPA發起捐款行動，捐款1,000美元至1,499美元（約11,692港元）就達到「翡翠野馬」等級，捐款1,500美元（約11,700港元）或以上就達到「鑽石野馬」等級。兩個等級的家長和學生會分別得到不同的獎勵。

「翡翠野馬」等級和「鑽石野馬」等級的學生都可在學校午餐時間期間，取午餐時不用排隊。學校的午餐時間緊迫，有網民批評家長會的做法等於讓學生「花錢買特權」，會在校內形成壞風氣。

有網民23日在名為Walnut Buzz的Facebook群組上表示，WHS-CAPA家長會的捐款活動傳單沒得到核桃高中批准，核桃高中沒有提供讓學生免排隊的午餐通行證，校方要求WHS-CAPA家長會移除傳單上的有關內容。

美國華文媒體世界新聞網27日稱，有社區人士指核桃高中有兩個華裔家長會，另一個名為CAPA-Walnut，沒有參與今次事件。