福島核污水｜日本首相岸田文雄拍片食福島海鮮

福島核電廠處理水排入太平洋，引發外界對日本水產安全的疑慮。日本首相岸田文雄特意公開自己品嚐福島海鮮的影片，並指海鮮「安全又美味」。



法新社報道，岸田文雄辦公室星期三（8月30日）在社交媒體發布他吃福島海鮮的影片。影片中，岸田文雄和另外三名部長一起享用來自福島地區的生魚片、豬肉、水果、大米和蔬菜。期間，岸田文雄嚼着一片比目魚生魚片說：「這很好。」

他也呼籲大家享用「安全又美味」的日本海鮮，支持日本東北地區。

東日本12年前的大地震和海嘯，破壞了福島第一核電廠，引發嚴重的核災難，對當地農業和漁業造成重擊。核電廠上個星期四（24日）將用於冷卻核燃料的廢水，經處理後排海，再次引發擔憂。中國此前已宣布暫停從日本進口海鮮。

據報道，岸田政府計劃為漁業提供一攬子財政援助，同時幫助他們尋找新的出口市場。岸田文雄預計也將在星期四（31日）參觀東京主要的豐洲市場，品嚐更多福島海鮮。

國際原子能機構負責人格羅西星期三重申，日本排放的核處理水是安全的。

為了表示對日本的支持，美國駐日本大使伊曼紐爾將於星期四訪問福島並品嚐當地海鮮。

本文獲《聯合早報》授權轉載

