王毅晤祁湛明談台海等議題　稱中英關係面臨何去何從戰略選擇

中共中央政治局委員、中國外長王毅8月30日會見訪華的英國外相祁湛明（James Cleverly，又譯克萊弗利）。根據中國外交部30日的公布，兩人談及中英關係、台海、烏克蘭危機、朝鮮半島核問題等議題，王毅稱從歷史演進的大視野看，中英關係面臨何去何從的戰略選擇。



中國外交部指，王毅在會上談到祁湛明一直期待訪華，體現對中國的重視和對華的積極姿態，中英應當開展並加強各方面的正常交往。

王毅表示從歷史演進的大視野看，中英關係面臨何去何從的戰略選擇，中方始終重視英國的大國地位和獨特作用，始終致力於發展穩定互惠的中英關係，始終認為中英合作具有全球影響。

他稱對話與合作是中國對英政策的關鍵詞和主基調，面對變亂交織的國際形勢，中英作為聯合國安理會常任理事國，理應展現大國擔當，合作應對全球挑戰，維護世界和平穩定；作為全面戰略夥伴，理應珍惜兩國領導人和各界迄今為此付出的心血，推動中英關係向前發展而不是後退；作為貿易金融大國，理應加強宏觀政策協調，為世界經濟復蘇注入強勁動力；作為歷史文化大國，理應加強交流互鑑，倡導文明對話，為人類社會減少隔閡衝突發揮建設作用。

王毅指只要堅持互相尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，中英關係就能排除干擾障礙，展現生機活力，開闢廣闊前景。

王毅又強調中方在台灣問題上的立場，強調「台獨」與台海穩定水火不容，英方應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策。

中方引述祁湛明表示，中國通過自身努力讓數千萬人擺脫貧困，實現國家繁榮，並為各國和世界經濟發展做出貢獻，是值得稱道的偉大成就。

他稱英中都是有着悠久歷史和全球視野的大國，積極的英中關係將使兩國人民和世界受益，英國政府在台灣問題上的立場沒有變化，堅持一個中國政策。

他指英方致力於加強對華溝通，採取積極行動解決困難，增進理解，擁抱機遇，英國企業期待開展更多對華合作，開拓中國市場，兩國政府應共同努力密切經貿聯繫，釋放經濟活力，加強在科技、人工智能、綠色能源等領域的合作，造福子孫後代。

雙方還就烏克蘭危機、朝鮮半島核問題等國際地區事務交換意見。

據路透社報道，祁湛明30日較早前向傳媒表示，英國政府很清楚與中國存在分歧的領域，仍須與中國建立務實關係。他稱「我們很清楚與中國存在根本分歧的領域，並在會面上提出這些議題」。

他也補充稱，兩國建立務實關係非常重要，這次訪問北京是為了重新建立通訊渠道。

祁湛明這次訪華是應王毅邀請，他是五年來第一位訪華的英國外相。