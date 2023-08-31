貝寧總統抵達北京　國事訪問中國4天 ​​​

中國環球電視網（CGTN）記者團微博8月31日發文稱，貝寧總統塔隆（Patrice Talon）抵達北京，對中國進行為期4天的國事訪問。貝寧是位於非洲西部的國家。



中國外交部發言人華春瑩8月29日宣布，應國家主席習近平邀請，貝寧共和國總統塔隆8月31日至9月3日對中國進行國事訪問。

外交部發言人29日就貝寧總統塔隆訪華及中貝關係答記者問。

問：中方發布了貝寧總統將訪華的消息，能否介紹此訪安排和中方期待?中方如何看待當前中貝關係?

答：中國同貝寧傳統友誼深厚。2022年，兩國共同慶祝復交50周年。半個多世紀以來，中貝雙方始終堅持真誠友好，中貝關係已成為發展中國家間平等相待、互尊互信的典範。近年來，在習近平主席和塔隆總統的親自關心和引領下，中貝關係保持良好發展勢頭，雙方政治互信不斷增強，各領域合作成果豐碩，在國際和地區事務中保持密切溝通協作。

塔隆總統訪問期間，中國國家習近平主席將為塔隆總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行會談。李強總理、趙樂際委員長將分別會見塔隆總統。塔隆總統還將出席2023年服貿會全球服務貿易峰會。相信塔隆總統此訪將為兩國各領域友好合作深入發展注入新動力，推動兩國關係邁上新台階。