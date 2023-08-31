路透社：美菲商巴坦群島建港　距台灣不到200公里

美國軍方正在商討於菲律賓最北部的巴坦群島（Batanes Islands，又譯巴丹群島）開發民用港口，此舉將有助美國進入面向台灣的戰略要地島嶼。



路透社30日報道，巴丹省（Bataan Province）省長卡伊科（Marilou Cayco）告訴記者，她已經向美國尋求資金，用於在巴示戈（Basco）建造一個「替代港口」，目的是在季風季節海上風浪較大時，幫助首都馬尼拉卸貨。

當地政府說，船隻經常因為大浪無法進出現有港口。政府可能會在10月就是否建造新港口做出決定。

兩名要求匿名的菲律賓官員說，美軍最近訪問了巴丹省，討論港口問題。其中一名官員說，菲律賓武裝部隊對雷達和提高該地區的監控能力很感興趣。

巴丹群島距離台灣不到200公里，在菲律賓與中國的摩擦日益加劇，以及華盛頓努力加強與菲律賓防務合作之際，美軍參與巴丹島港口建設可能會激化緊張局勢。

這些島嶼和台灣之間的巴士海峽被認為是船隻往來西太平洋和南中國海之間的咽喉。台灣稱，中國軍方會定期派遣艦船和飛機通過該海峽。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）一直在尋求與美國建立更緊密的關係，並於近期開放更多軍事基地供美軍使用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

