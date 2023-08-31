烏克蘭戰爭以來　歐盟進口俄羅斯液化天然氣大增四成

自俄烏戰爭爆發以來，歐洲誓減少對俄羅斯天然氣之依賴。儘管一年以來，進口俄氣大幅減少，今年由俄羅斯進口的液化天然氣（LNG）卻大增40%，創下歷來最高記錄。

《衛報》引述跟踪海運和油輪運輸的Kpler的數據分析，今年前七個月，成員國已經購買了市場上一半以上的俄羅斯液化天然氣。西班牙和比利時是向該地區供應液化天然氣的主要門戶，已分別成為俄羅斯液化天然氣的第二大和第三大客戶，僅次於中國。

1月至7月歐盟液化天然氣進口總量1.335億立方米中，俄羅斯液化天然氣佔2160萬立方米，即16%。這代表俄羅斯成為歐盟第二大液化天然氣來源地，僅次於美國。

非牟利組織Global Witness表示，2023年1月至7月期間，歐盟國家購買了2200萬立方米的俄羅斯液化天然氣，而2021年同期購買了1500萬立方米。Global Witness資深成員Jonathan Noronha-Gant表示：「令人震驚的是，歐盟國家如此努力地擺脫了對俄羅斯管道化石天然氣的依賴，結果卻用同等物質取代了它。」「不管它是來自管道還是船隻，這都意味歐洲公司正在向普京的戰爭基金提供數十億美元。」

自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，各國逐漸擺脫對俄氣依賴，來自俄羅斯的歐洲管道天然氣流量已降至歷史低點。有官員表示，儘管歐洲天然氣儲存量在今年冬季之前已儲滿90%以上，但若供應削減，人們仍然「非常緊張」。