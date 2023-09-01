韓媒：朝鮮與中國交通全面恢復　載客火車時隔3年7個月進入國境

韓媒8月31日報道，朝鮮和中國之間的跨境載客交通工具已全面恢復運營。



根據韓聯社，朝鮮已開放朝中跨境客車、客機和旅客列車服務。這標誌朝中之間所有載客交通工具的正常通行。

報道引述丹東31日消息指，在哈薩克參加跆拳道世界錦標賽的朝鮮代表團，28日從哈薩克飛抵北京，30日轉乘火車前往丹東，再換乘另一部火車通過鴨綠江鐵橋（中朝友誼橋）進入朝鮮境內。

這是自2020年1月朝鮮封鎖邊境以來，時隔3年7個月重新開行的客運列車。報道指，代表團將在鴨綠江南岸的新義州市進行隔離，然後前往平壤。

消息人士透露，朝鮮派出一列5、6節車廂的列車在丹東接他們。由於每節車廂可載客60多人，這趟列車應接回300至400人。除運動員外，考慮到先前由巴士接回的朝鮮代表團成員約60至70人，當天列車上可能還有大量在中國工作的朝鮮勞工。

除列車和巴士外，高麗航空22日、24日、26日和29日接連從北京接回居民。報道引述觀察指，在朝中全面恢復人員往來之前，朝鮮可能會對跨境運輸和防疫系統隱患進行全面排查，然而目前尚未出現朝中全面啟動人員往來的跡象。