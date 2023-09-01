美國眾議院軍事委員會副主席率團訪台　料今與蔡英文會面

台總統府發言人林聿禪昨晚（31日）表示，美國聯邦眾議院軍事委員會副主席威特曼（Rob Wittman）率團抵台，展開為期3天行程，預定今日（1日）上午與總統蔡英文會面，就台美經貿關係、印太區域情勢等議題交換意見。



林聿禪表示，此行為威特曼第2次訪台，亦是繼美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）6月率團訪台後，美國再有國會軍事委員會成員訪台，同團另有2名委員會成員。而在同時段，還有美國聯邦眾議院穆尼（Alex Mooney）與克勞德（Michael Cloud）在台灣訪問。

林聿禪表示，今次訪台的5位眾議員，皆為眾議院「國會台灣連線」成員，曾透過立法、發布聲明等方式，堅定支持台灣，台方期盼透過此次交流，進一步加深台美在各領域的合作夥伴關係，並共同攜手為印太區域安全及台海和平穩定貢獻力量。

台灣外交部昨晚表示，正值全球及區域安全情勢受到威權擴張威脅、中國持續企圖片面以武力改變現狀之際，美國國會兩院軍事、外交、撥款等委員會領導階層持續組團訪台，充分彰顯對台灣的堅定支持及對印太區域和平穩定繁榮的高度重視與承諾。

美國在台協會（AIT）昨晚也發布新聞稿說明此次訪台行程，提及此行是眾議員出訪印太地區的一環，將與台灣領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。