南非約翰內斯堡大火74死61傷　逃生門打不開屍疊屍慘狀駭人｜慎入

南非約翰內斯堡市中心一棟被違法住戶佔據的、樓高5層的樓建築物深夜發生大火，當局稱事件中有74人慘死，包括12名兒童，另有61名傷者送院。官員稱在這幢樓的一道安全門前發現屍疊屍的情況，這是由於門打不開，人們逃生無門。



圖為2023年8月31日，南非約翰內斯堡一幢被人違法佔住的大樓發生大火時，有人拍下火勢十分猛烈的情形。（X/@odirileram/via REUTERS）

法媒31日稱這是全球近年死亡人數甚多的火災之一。

約翰內斯堡所在地的豪登省（Gauteng）鑑識單位首長Thembalethu Mpahlaza表示，救援員在火場內尋獲74具遺體，包括24名女性，40名男性，另有10具遺體燒至無法辨認。案中12名死者是兒童。

這棟由市政當局持有並註冊的建築物，位於貧民區。

約翰內斯堡方面稱，這幢樓荒廢後變成違法住屋。一名居民稱，住在裏面的多半是外國人。

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28歲倖存者Kenny Bupe因探訪友人，一度被困於火場。他說：「我很感恩自己能活下來。很多人在跑，試圖找到消防出口，很多人最後因吸入濃煙死掉。」

布培接受法媒訪問時稱，他跟一群人成功破壞一道鎖起來的防火門，因此僥倖生還。他稱還有一些人選擇跳窗逃生。

大火撲熄後，大樓外的窗戶外掛着一條條已燒焦的、用於逃生的氈和床單。

有目擊者稱，有爸媽將嬰兒拋下樓，希望孩子有一線生機。現年25歲的對街居民卡特萊霍（Mac Katlego）稱有人接住他們，也有將床墊放在地上，用來接住可能墮下的孩子。