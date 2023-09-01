中國國防部證實中美高級將領在斐濟會談

中國國防部證實，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零在斐濟與美國軍方代表進行溝通交流。



中國國防部網站引述中國國防部新聞發言人吳謙8月31日在記者會上說，徐起零8月12日至18日率團赴斐濟出席印太國防軍司令會議。

吳謙稱，在大會發言中，徐起零着重宣介習近平提出的全球安全倡議、構建亞太命運共同體等理念主張，指出中國軍隊始終致力於維護地區和平穩定，提議地區國家軍隊加強溝通合作，攜手應對氣候變化、自然災害、網絡安全等共同挑戰，得到各方積極響應。會議期間，與東帝汶、新加坡、泰國、美國等多國代表進行了溝通交流。訪問斐濟期間，與斐內政和移民部長皮奧、武裝部隊司令卡洛尼偉舉行會見會談。

路透社同日也引述美國防部消息稱，美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）說與中國軍方代表團會晤。

美國防部發言人萊德（Patrick Ryder）說，他希望這是美中軍方將進行更多對話的迹象，「我們將繼續盡我們所能，保持開放的溝通渠道，以減少誤判的可能性。」

北京2022年8月因時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台而凍結了中美兩軍交流，這是公開報道中今年中美兩軍高級將領首次線下交流，預示着兩國軍事關係可能解凍。