意大利副總理兼外長塔亞尼9月3日起訪華

中國外交部發言人汪文斌9月1日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，意大利副總理兼外長意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）9月3日至5日對中國進行正式訪問。其間，兩國外長將共同出席中意政府委員會第十一次聯席會議。



時任意大利前總理孔特（Giuseppe Conte）2019年3月簽署一帶一路諒解備忘錄，預計2023年底更新，但現任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）不願續簽。此事料將成為塔亞尼訪華的重點議題之一。

塔亞尼6月20日已稱，意大利參與中國「一帶一路」倡議，未有帶來很多好處，正審視繼續參與「一帶一路」是否符合國家利益。

意大利政界近月已出現多種訊號，有輿論認為，這反映該國無意續簽。

《蟻報》（Le Formiche）8月1日引述意大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）形容在該國4年的做法是「即興而差勁」決定，而且幾乎未有促進出口。

報道提到，北京方面近月曾發動外交攻勢，希望遊說意大利繼續參與，惟最終都似乎接受結果。

當地媒體稱，羅馬方面可能在9月左右宣布不再參與一帶一路，改為在運輸、農業及能源等方面與中國發展新合作關係。

意大利2022年對中國的出口164億歐元，比2019年的130億歐元增加26％；中國對意大利出口則從317億歐元急升至575億歐元。路透社6月21日報道稱，孔特（Giuseppe Conte）希望藉加入「一帶一路」提振經濟，但未產生重大影響。