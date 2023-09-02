朝鮮向黃海射多枚巡航導彈　韓軍：疑為箭矢1型或2型

韓國聯合參謀本部（韓聯參）9月2日表示，軍方發現朝鮮從當天凌晨4時左右向西部海域發射多枚巡航導彈。韓美情報部門正在分析具體參數。韓軍稱朝軍發射的很可能是箭矢1型或2型戰略巡航導彈。



朝方聲稱它可攜帶火山-31戰術核彈頭。

這是8月30日從平壤順安向東部海域發射2枚短程彈道導彈（SRBM）後，朝鮮時隔3天發射導彈，與韓美聯合演習「乙支自由護盾」（UFS）結束僅隔2天。

韓聯參稱，軍方正在加強對朝監視和警戒，並在與美國密切合作下保持萬全的戒備態勢，密切注視平壤政府進一步發射導彈的徵兆及相關動向。

若果真是「箭矢-1型」或「箭矢-2型」，可能意在炫耀針對韓半島全境和駐日美軍實施核打擊的能力。朝鮮曾宣稱8月14日至18日從江原道元山附近海域的巡邏艦上發射戰略巡航導彈。韓聯參其後反駁稱，它只是射程較短的普通反艦巡航導彈。

朝中社、朝鮮央視等媒體迄今沒有報道此次發刺。

是次發射可能是灼抗議8月31日結束、代號為「乙支自由護盾」的韓美聯演，或是前一天設立的韓軍無人機戰略司令部。

韓聯社引述分析稱，朝鮮此舉既是疲敵之舉，也能試探韓軍戒備狀態，還可能有在9月9日建政日前夕炫耀武力，團結內部的意圖，因此今後一週還有可能出現同類情況。