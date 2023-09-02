上海市長龔正晤IMF總裁　期待協助金融市場開放

中國上海市長龔正及副市長解冬9月2日在上海與國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）會面。



他稱IMF在全球經濟治理中發揮重要作用，期待IMF助推上海金融市場開放，助力上海金融基建設施與世界各地互聯互通。

龔正指，期待IMF促進更多國際性經濟組織在滬設立辦事機構，支持更多金融機構落戶上海。

他表示，上海作為中國最大的經濟中心城市，正着力加深「五個中心」建設，加強「四大功能」，推動高水平改革開放，加快城市數碼化轉型和綠色低碳轉型，持續提升城市能級和核心競爭力。他稱金融是現代經濟的核心，是上海最重要的功能之一，上海正加快建設世界一流國際金融中心。

他說也希望學習國際貨幣基金組織的先進理念和經驗，促進綠色低碳轉型發展，同時，歡迎國際貨幣基金組織繼續關注進博會、參與進博會，用好這個國際合作大平台。

格奧爾基耶娃稱，此次訪問距離她首次到訪上海已有25年，上海發生翻天覆地的變化，對中國及全球經濟發展作出巨大貢獻。她說當前全球經濟增長疲軟，愈是充滿不確定性，愈是要求人們以更大決心推動經濟轉型，特別是綠色和數碼化轉型，從而提高生產率，增強景氣度。她指很高興看到上海在推進綠色低碳發展等方面的成效，國際貨幣基金組織將發揮專業知識，與上海加深合作，推動全球經濟繁榮發展。