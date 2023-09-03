召湯漢周守仁到聖壇　方濟各彌撒中籲中國天主教徒做好教徒好公民

天主教教宗方濟各（Pope Francis）9月1日起訪問蒙古國。他3日在蒙古烏蘭巴托草原冰球場（Steppe Arena）主持的彌撒來到尾聲時發表脫稿的言論。他問候中國人民，稱中國人為高尚的人民，並要求中國天主教徒做「好教徒好公民」。



方濟各又召喚專程前往當地的天主教香港教區榮休主教湯漢，以及現任天主教香港教區主教周守仁到他身邊，他緊牽兩人的手。然後他稱藉湯漢和周守仁來到現場的機會，「向高尚的中國人民送上溫暖的祝福」。

教宗用意大利語說：「我祝願全體（中國）人民一切順利、向前邁進、不斷進步。 以及對中國天主教徒，我要求他們做好教徒和好公民。」

天主教教宗方濟各（Pope Francis）2023年9月3日在蒙古烏蘭巴托草原冰球場（Steppe Arena）主持的彌撒來到尾聲時，召喚專程前往當地的天主教香港教區榮休主教湯漢，以及現任天主教香港教區主教周守仁到他身邊，緊牽兩人的手。（Reuters）

他2日發表演講時表示，天主教會沒政治目的，各國政府無需擔心。路透社稱，此番言論似乎是面向中國。

路透社3日稱，教宗在3日所說的「好教徒好公民」的片語，是梵蒂岡常用於嘗試說服共產主議政府稱，給該國天主教徒更多自由，只會有助於社會及經濟社會和經濟進步。

梵蒂岡也曾對越南也使用同樣的措辭，越南7月允許梵蒂岡在河內設立教廷常駐代表，從而升級了兩國關係。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）2023年9月1日起訪問蒙古國。他9月3日在蒙古烏蘭巴托草原冰球場（Steppe Arena）主持的彌撒。在他乘車往台前時，有人在一旁舉起中國國旗。此時教宗正在向在場教眾揮手打招呼。（Reuters）

方濟各9月1日抵達蒙古國展開訪問。按照慣例，教宗乘飛機途經別國領空時，會向該國領導人發送電報問候。他今次飛經中國也不例外。他在電報中對中國國家主席習近平與中國民眾送上祝福，祈求團結及和平。