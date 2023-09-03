印尼「黃金簽證」條件出爐　吸引外國投資

撰文：聯合早報
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印尼將推出「黃金簽證」（Golden Visa），為不同類型的海外投資者制定不同的適用規則，以此吸引外國投資，推動印尼國民經濟的發展。

路透社報道，印尼法律與人權部9月3日發聲明稱，「黃金簽證」是一種延長5至10年的居留許可。5年期簽證要求個人投資者成立一間價值250萬美元（約1,950萬港元）的公司；10年期簽證則要求投資500萬美元（約3,900萬港元）。

企業投資者則須投資2500萬美元（約1.95億港元）才能獲得5年期的董事和專員簽證；投資達5000萬美元（約3.9億港元），才能獲得10年期簽證。

針對不想在印尼成立公司的外國個人投資者，印尼政府頒布不同的適用規則。這些投資者可以購買印尼政府債券，所需資金從35萬美元（約273萬港元）到70萬美元（約546萬港元）不等。

圖為2023年8月23日，鏡頭下印尼雅加達早上上繁忙時間的市景。（Reuters）

法律與人權部部長在聲明中說，一旦抵達印尼，「黃金簽證」持有者就不再需要申請許可證。

印尼5月宣布擬推出「黃金簽證」計劃，但當時還未確定這項政策的具體規則。

旅遊和創意經濟部長桑迪亞加（Sandiaga Uno）5月說，推出「黃金簽證」是希望吸引數碼、保健、研究和科技領域的優秀人才，這項政策不僅能吸引更多外國人才和投資，還能為印尼創造更多就業機會。

美國、愛爾蘭、新西蘭和西班牙等世界其他國家，也為投資者推出類似的「黃金簽證」，以此吸引資本和創業型居民。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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