美媒：中國經濟減速　美國及盟友看到機遇與風險

彭博社分析認為，美國等七國集團（G7）成員從中國目前的經濟困境中，日益看到中國深層的結構性問題，這或將導致中國和西方在地緣政治競爭中此消彼長。



近日彭博新聞社在華盛頓、羅馬、東京等首都城市和一些官員交流，他們的觀點是，主導全球資本流動數十年的主流經濟論述正在快速反轉。如果說中國曾經看來勢必取代邁向衰落的美國，成為世界第一經濟大國，那麼現在的情況變了。華盛頓與盟友現在日漸轉向於盤算，就算中國尚未陷入衰落狀況，但很可能已經接近實力的巔峰。

美官員：中國面臨經濟和人口挑戰

美國總統拜登此前在競選活動中說，債務和人口等長期挑戰使中國成為「滴答作響的定時炸彈」。美國商務部長雷蒙多星期二（8月29日）乘坐高鐵從北京去上海時說，一些美國公司高管告訴她，中國變得愈來愈「不具可投資性」。

華盛頓新美國安全中心（CNAS）行政總裁理方丹（Richard Fontaine）說：「擔憂中國勢不可擋地崛起的看法，開始轉變為擔心中國經濟和人口不可扭轉地下降。」

這種觀點在拜登政府內部悄然滋長。在6月訪問北京前夕接受彭博社採訪時，財長耶倫稱中國當前人口下降「對增長和投資構成挑戰」。

美國官員認為，中國錯在它數十年來對於加大經濟開放的建議置若罔聞，長期問題會阻礙經濟增長。一名官員指出，白宮甚至認為，中國日益敵對的政策，以及其經濟壓力在抑制投資方面的效果，比美國的任何限制措施所希望達到的效果都要好。

G7一些人擔心，中國這個世界增長發動機進一步減速，會令本就黯淡的前景雪上加霜。

分析師：中國經濟脆弱性顯現

這種心態的轉變還不限於官場。最新一期美國《外交》期刊的文章宣告，中國增長奇蹟地結束和停滯時代的開始。在8月21日美中經濟和安全審查委員會聽證會上，私營部門分析師爭相談論的首要話題是經濟脆弱性。分析機構榮鼎諮詢的中國市場研究主管賴特（Logan Wright）在作證時就說，北京將永遠無法問鼎全球經濟霸主。

中國經濟放緩究竟會持續多久還不清楚。G7官員指出，中國擁有刺激經濟、避免經濟崩潰的財政資源，北京也不斷推出措施來支持遭遇困難的地產行業，但迄今還沒有拿出全面刺激措施。中國國家主席習近平和他的經濟幕僚希望打破過度舉債的情況。

彭博經濟研究的分析顯示，在美元走強的幫助之下，美國經濟最近勉力拉大對中國的優勢。不過，美國、歐洲和日本的官員堅持認為沒有理由額手稱慶，他們都面臨各自的挑戰，並擔心中國需求減弱對全球經濟和本國公司的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

