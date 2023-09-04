意大利副總理兼外長訪華參謁利瑪竇墓碑

意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）飛抵北京首日，參觀意大利傳教士利瑪竇位於北京的墓碑。塔亞尼9月3日至5日訪華。



塔亞尼星期天（9月3日）在社交媒體平台X（前稱推特）發文說：「我參觀紀念傳教士和文學家利瑪竇神父（Matteo Ricci）的石碑，向這位偉大的意大利人致敬，他在中國旅行期間拉近我們兩國人民和文化之間的距離。」

利瑪竇於1582年抵達中國，是首批進入中國的傳教士，也被認為是跨文化交流的先驅。

在參觀利瑪竇墓碑前，塔亞尼還在北京西什庫天主堂（North Cathedral）參加彌撒。

塔亞尼在另一則帖文中說：「一到北京，我就想到北京美麗的西什庫天主堂參加彌撒。我在訪問的一開始強調我們的價值觀：對話和尊重宗教自由是我們文明的基礎，也是和平共處的基礎。」

意大利是否會退出「一帶一路」是此次塔亞尼訪華外界關注的焦點。

塔亞尼在星期天（3日）登機前往中國前曾表示，加入一帶一路並沒有帶來預期的結果。但他星期六（9月2日）在安博斯歐洲論壇期間也說，無論意大利是退是留，都不針對中國。

訪華期間，塔亞尼將同中國外交部長王毅一同出席中意政府委員會第11次聯席會議。

塔亞尼將在星期二（5日）結束訪華行程。