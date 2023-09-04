東盟峰會前夕王毅評南海：必須揭露攪亂南海局勢幕後黑手

據中國外交部消息，中國外長王毅9月2日在2023年全球智庫大會上的視像致辭中表示，多年來，在中國和東盟共同努力下，南海局勢總體穩定。然而，個別域外勢力為服務自身地緣政治需要，不斷在南海問題上煽風點火，這一躲在幕後的黑手必須揭露。



9月2日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀在全球智庫大會上發表視像致辭。

王毅在視像致辭中指出，烏克蘭危機給人類敲響警鐘，類似悲劇決不能在亞洲上演。我們要通過對話合作促進地區安全，反對犧牲別國謀求自身絕對安全。通過對話妥善處理和管控分歧，共同維護地區來之不易的和平局面。

他強調：「多年來，在中國和東盟共同努力下，《南海各方行為宣言》全面落實，南海局勢總體穩定，為地區發展提供了良好環境。然而樹欲靜而風不止。個別域外勢力為服務自身地緣政治需要，不斷在南海問題上煽風點火，在地區國家中挑撥離間，這種破壞南海和平的圖謀不會得逞，這一躲在幕後的黑手必須揭露。 」

王毅指出：「中方始終願同有關國家通過對話妥處分歧，尋求管控海上局勢的有效途徑；始終願與東盟國家全面有效落實《宣言》，力爭早日達成』准則『，共同將南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。」

中國自然資源部於8月28日發布了「2023年版中國標準地圖」，南海「九段線」變為「十段線」，引發印度、馬來西亞、菲律賓等國不滿。

中國外交部發言人在8月31日舉行的例行記者會上表示，中方在南海問題上的立場是一貫、明確的。中方主管部門每年都會例行發布各類型標準地圖，旨在為社會各界提供標準地圖服務，提高公眾規範使用地圖意識。希望有關方面客觀理性看待。