美國火人節遭遇暴雨1死　逾7萬人被困

美國內華達州沙漠9月1日因暴雨導致交通中斷，身在黑岩沙漠（Black Rock Desert）參加文化節「火人節」（Burning Man festival）的約7萬參加者受困營地。內華達州當局3日稱有參加者死亡，但沒進一步提供詳情。警方已在調查。



▼一些參加者在社交媒體上載的圖片顯示，營地在暴雨過後一片泥黃色。部份人以膠袋作鞋套，才能在滿是泥濘的地面走動，十分狼狽：

美國國家氣象局（National Weather Service）報告稱自1日清晨至2日清晨，當地降雨量近20毫米，相當於當地往年同期2至3個月的降雨量。

美國土地管理局（Bureau of Land Management）2日稱，受大雨影響，火人節舉辦地所在的「乾荒盆地」（playa）必須暫停所有車輛進出。

主辦單位同時預告，人們會在營地被困數天。此外他們被要求減少食用食物、飲用飲用水和使用燃料。

今有逾7萬人參加8月27日至9月4日舉行的火人節。迄今不清楚多少人被迫滯留。

《紐約時報》4日稱，一些參加者料能在美國時間4日離開。

衛星視圖顯示2023年8月28日美國內華達州黑石沙漠2023年火人節活動舉行中的中心營地。照片由美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）拍攝與提供。（Reuters）

黑岩市（Black Rock City）機場與出入交通2日仍然關閉，直至另行通知。黑岩市是一個每年因火人節已出現的「Pop-up社區」。

火人節約始於1980年代，它是一場參加者所形容的「社區和全球文化運動」，其前提是反文化原則，例如激進的自我表達。

當年的活動於美國勞動節（9月第一個周一）前的一個周六開始，於勞動節當天結束。期間來自各地的人們在黑岩沙漠宿營，創作並展示藝術作品，最後會燃燒一個大型木製人以標誌活動結束。