烏克蘭稱俄無人機墜落北約成員羅馬尼亞領土　羅馬尼亞否認

烏克蘭外交部4日表示，俄羅斯夜間以無人機空襲多瑙河畔的烏克蘭港口時，有無人機墜落到屬於北約（NATO）成員的羅馬尼亞領土，並發生爆炸。不過，此說法已遭羅馬尼亞方面否認。



烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）表示，據烏克蘭國家邊防部門稱，俄羅斯凌晨對伊茲梅爾港（Izmail）附近發動大規模襲擊時，俄羅斯兩架見證者（Shahed）無人機在羅馬尼亞境內墜落並爆炸。 這再次顯示俄羅斯不僅威脅烏克蘭安全，也對包括北約成員國在內的鄰國安全構成巨大威脅。尼科連科同時發布照片，顯示對面河岸竄起火焰，但外國傳媒稱無法確認位置。

烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，這一事件表明，需要為烏克蘭增加現代防空和遠程武器的供應，以應對俄羅斯以無人機和導彈施襲的能力。

北約成員國如果遇襲，可以引起嚴重後果。不過，羅馬尼亞國防部表示，羅馬尼亞沒有受到襲擊，強調「俄羅斯的攻擊手段，從未對羅馬尼亞國家領土或水域產生直接軍事威脅。」

美國國務院被記者問及事件時稱，知道有關此事的報道，但認為應由羅馬尼亞政府回應；美國國防部拒絕發表評論。