東盟峰會｜雅加達省長談中印尼合作重點：造福人民與促進經濟增長

澎湃新聞9月6日稱，9月5日至8日，應東盟輪值主席國印尼總統佐科邀請，國務院總理李強出席在印尼雅加達舉行的第26次中國－東盟（10+1）領導人會議、第26次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第18屆東亞峰會（EAS）並對印尼進行正式訪問。



印尼是2023年東盟輪值主席國，東盟今年活動主題為「東盟舉足輕重：打造經濟增長中心」。印尼希望在推動經濟復甦與增長、加強區域互聯互通等方面有所作為，並致力於為地區熱點問題等發揮其領導力。印尼總統佐科早前也曾透露，本屆東盟峰會「議程有很多」，但重點是經濟。

目前，中國與東盟已互為最大貿易夥伴，中國與印尼在數字經濟、基礎設施建設、礦業等領域合作碩果纍纍。今年7月，國家主席習近平在成都會見來華出席第31屆世界大學生夏季運動會開幕式並訪華的印尼總統佐科時曾指出，在實現國家現代化和民族復興道路上，中國和印尼理念高度契合、互為發展機遇，是志同道合的同路人、好夥伴。

對於中印尼之間的合作交流，雅加達代省長、總統秘書處負責人赫魯（Heru Budi Hartono）於今年早些時候接受澎湃新聞（www.thepaper.cn）採訪時說，印尼與中國的合作關係是長遠的，而不僅僅關乎於特定的政府任期。

「這種政府間的合作，重點在於建設規劃是否相似、是否為了造福人民、促進經濟增長、維護印尼加快發展的利益。」赫魯說，「我認為，『一帶一路』倡議等類似合作的目標在於促進經濟增長，讓商品和服務的分發更加便捷和快速，形成更好的溝通。」

赫魯同時強調，印尼與中國的合作和2024年總統大選無關，印尼與中國的合作已是既定藍圖，兩國關係有望持續得到良好發展。

東盟作為一個整體，堅持不結盟、協商一致決策和不干涉他國內政的原則，導致東盟在解決一些地緣政治問題時效率低落。然而近年來，緬甸危機、俄烏衝突、南海爭議、大國競爭等議題給東盟帶來了諸多挑戰。有聲音擔憂，東盟內部出現了分歧，在推進各項問題取得實際進展上陷入了挫敗感。印尼外長蕾特諾9月4日表示：「我們的民眾的視線都集中在我們身上，希望我們證明東盟仍然很重要，並且能夠為該地區的和平、穩定與繁榮作出貢獻。」本周聚集在雅加達的各國領導人，預計將會針對各自關注的事務發聲。

中方一向支持東盟中心地位。今年是習近平主席提出建設更為緊密的中國－東盟命運共同體10周年，也是中國加入《東南亞友好合作條約》20周年。根據新華社報道，李強總理今年4月與訪華的新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安瓦爾等東南亞領導人會談時也曾表示，中國繼續堅定支持東盟中心地位，同東盟各國堅定維護東亞合作正確方向。

東盟領導人9月5日舉行峰會後，將於6日、7日與中國、日本、韓國等亞洲國家以及美國等西方國家領導人會面，東盟成為各國就自由貿易、氣候變化、全球安全等議題展開廣泛交流的平台。