中國總理李強訪印尼試乘雅萬高鐵

路透社9月6日引述負責印尼有關項目的公司發言人稱，中國總理李強6日已登上雅萬高鐵列車試乘。



中國總理李強（右）2023年9月6日在印尼雅加達舉行的第43屆東盟峰會上，在第26次東盟-中國峰會上發表講話。(Pool via REUTERS）

建設雅萬高鐵的印尼中國高鐵有限公司（KCIC）發言人蒙蒂（Emir Monti）稱，他在印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）陪同下，在從雅加達到印尼西爪哇省加拉璜角（Karawang）的41公里軌道試乘列車。

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東盟（ASEAN）峰會9月5日至7日在印尼雅加達舉行。中國外交部9月1日表示，國務院總理李強將赴當地出席峰會，並對印尼正式訪問。

中國外交部表示，李強將會出席第26次中國-東盟（10+1）領導人會議、第26次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第18屆東亞峰會（EAS）。

2023年3月31日印尼雅加達雅萬高鐵哈利姆車站，工人鋪設雅萬高鐵全線最後一根鋼軌。（新華社）

中國外交部指這次是李強就任總理後，首次訪問亞洲國家，亦是中國總理時隔5年再次到訪印尼。中方期待通過訪問，與印尼加深發展戰略對接，拓展各領域務實合作，協助各自現代化建設，促進地區發展繁榮。

由中國及印尼國企合作公司營運的雅萬高鐵預定9月8日舉行通車儀式，10月啟用。盧胡特稱，總統佐科維多多（Joko Widodo）預定與李強出席儀式，一同試乘高鐵。惟他沒說明總統是否同場。