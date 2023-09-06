華為5G新機突圍　白宮稱尋求更多資料　英媒：或引發美再收緊限制

中國電訊設備製造商華為（Huawei）8月底突推出的新手機Mate 60 Pro，獲視為成功突破美國的技術封鎖。美國白宮9月5日回應稱，會先尋求更多資料才作評論。路透社6日引述分析師認為，華為的新舉動可能會引發美國進一步收緊對華限制。



美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）5日出席記者會時，有傳媒問到白宮是否擔心華為新款手機晶片取得突破進展，他回應稱「在我們得到更多有關（華為）晶片特性和組成的確切資料之前，我不打算對有關晶片發表評論。」

他談到事件顯示的是美國應繼續執行「小院高牆」（small yard, high fence）式、專注於國安問題的技術限制措施，而非更廣泛的商業脫鈎問題，「這就是我們一直強調的重點，無論結果如何，我們都會繼續這樣做。」

他再重申需獲得更多華為有關晶片的信息，「關於晶片的特性，我們需獲更多資料，才能作出明確評論。」

路透社6日引述分析師指，華為在先進晶片方面取得突破，突顯中國反抗美國制裁的決心和能力，但此也可能促使華府再收緊對華限制。

科技公司TechInsights分析師、副董事長哈奇森（Dan Hutcheson）表示「對於試圖限制其（華為）獲得關鍵製造技術的國家來說，這是巨大地緣政治挑戰，結果可能是比現在更大的限制。」