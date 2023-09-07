東盟峰會︱李強：反對集團對抗和「新冷戰」

中國國務院總理李強9月6日在雅加達舉行的第26次東盟與中日韓領導人會議上表示，要努力「求同化異」，立足東亞和平發展的整體利益，駕馭好國家之間的「同」與「異」，鞏固10+3機制合作根基，共同應對各類風險挑戰，攜手促進地區發展繁榮穩定。



中國外交部網站7日引述李強稱，過去20多年，10+3合作機制從應對亞洲金融危機起步，又經歷了國際金融危機、新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情等考驗，在推動地區發展繁榮中發揮着重要作用。

他認為，各國交往，很重要的一條就是要求同存異、求同化異，「求同」首先要「認同」，對於10+3國家乃至整個亞洲的國家來說，有太多的共同之處：

其一，我們有共同的家園，各國山水相連、輔車相依，文化相通、民俗相仿，這些根本性的共同點讓我們的友好往來源遠流長。 其二，我們有共同的利益，各國共同創造了經濟增長的「亞洲奇蹟」，近十年來10+3國家經濟總量佔全球的份額從24.7%提高到27.6%。各國互為重要經濟貿易夥伴，產業鏈供應鏈深度交融。 其三，我們有共同的機遇，各國彼此互為機遇，可以為全球發展注入強勁動能。今年，中國經濟有望實現全年5%左右的增長目標，更重要的是，我們正全面推進高質量發展和中國式現代化建設，中國經濟發展前景可期，將為地區和世界各國不斷提供新的更大機遇。 李強

李強指出，夯實「認同」、「求同」的基礎，「存異」就不可怕，「化異」也就有章可循。國家之間出現分歧與爭端，關鍵是要正視問題、消除誤解、管控分歧，鴕鳥政策只能使問題愈加嚴重，各國應以真誠溝通增進理解和信任，反對選邊站隊、集團對抗和「新冷戰」，妥善處理國家間分歧和爭端。