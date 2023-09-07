傳FBI正在調查在日華人吳迪釗　疑似猥褻視頻網站幕後黑手

近日，據知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）正在調查一位名為吳迪釗的在日華人，原因是該人可能參與對美國居民和公司的駭客攻擊，並製作販賣白種人遭猥褻視頻牟利。據消息來源稱，該調查自今年6月份一直在進行，並已掌握關鍵性證據。

BBC中文網站曾在2023年6月刊發一篇題為《販賣性暴力：揭露性侵影片網站的幕後主謀》的新聞報導，重點調查了以售賣女性在公共場所遭猥褻短片牟利的「頂不住」「痴漢俱樂部」「街射」三家中文網站，挖出以三名在日華人「貓咪」、Noctis Zang、Lupus Fu為幕後黑手的運營團隊。

而據內部人士爆料，在日華人吳迪釗就是該團隊的幕後黑手之一，化名Lupus Fu，負責三家網站的選材和運營，指導手下如何猥褻女性。該網站手下團隊包括拍攝者在內就有15人，產片數量在每月30到100部，日營業額在5,000—10,000人民幣（約5360至10720港元）左右。迄今為止，三家網站已製作和出售數以千計的性侵影片。

中國內地百度百科詞條顯示吳迪釗是精日分子。（百度百科截圖）

據公開資料顯示，吳迪釗又名伊啟威，1996年出生。曾被稱為「中國第一天才少年作家」，13歲在「有妖氣」、「起點網」連載自己的漫畫小說。14歲出版長篇小說「救贖」，15歲出國，後入讀美國史丹福大學，還曾與美國前總統克林頓（Bill Clinton）合照，並將他創作的漫畫贈送給克林頓。後經吳迪釗本人爆料，其神童、天才、精英的人設都是父母為其鋪路，利用個人資源和優勢為他包裝的，其父母還通過關係為他拿到國務院提名推薦。

有港媒曾報導，吳迪釗外祖父在滿洲國長大，二戰後加入中共，1949年中共建政後，調入中央警衛局，負責保衛毛澤東等中共領導人。吳迪釗父親是國企高管，這層關係讓吳迪釗從小享受各種特權，生活條件極為優渥。

2016年，吳迪釗父親因貪腐入獄並在獄中去世，吳迪釗因其幫助父親洗錢遭到法律制裁，匆忙逃離中國輾轉去了泰國、歐洲等國家，最終在日本落腳。

逃離中國又失去父輩庇佑，吳迪釗的生活產生巨大落差，為再次擁有優渥的生活，吳迪釗選擇了劍走偏鋒。

近期有媒體爆料，中國青島諾亞方舟國際教育諮詢有限公司涉嫌以欺詐手段，在中國各地招收赴日留學生，收取高額手續費。學生抵達日本後被迫在按摩店等行業從事與承諾完全不符的工作。更為嚴重的是，一些女學生還遭遇了性騷擾。而這家公司的法人伊超與吳迪釗存在密切關係，甚至有媒體猜測吳迪釗才是該公司真正的幕後負責人。

吳迪釗虛構了一個「自由國度」，創建了一個名為FreelandDAO的虛擬幣項目，並宣稱這是一個「自由主義者的烏托邦」，吸引大量投資者入圈。為了獲取更多資金，將投資者的錢化為己有，吳迪釗多次僱傭駭客通過發送木馬的方式盜取FreelandDAO項目客戶賬戶中的虛擬幣，導致眾多投資客戶和公司蒙受巨大經濟損失。

事實上，外界一直好奇吳迪釗在父親入獄去世後仍然在日本過着奢靡混亂的日子，資金來源是不是正當合法。公開訊息和媒體報導都顯示，吳迪釗使用詐騙、偷拍、木馬釣魚等手段牟利。作為色情網站的幕後黑手，種種劣跡足以引起FBI的關注和調查。