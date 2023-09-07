李強應約與岸田文雄簡短交談　日方：對構建穩定日中關係極重要

日本首相岸田文雄9月6日在印尼與中國國務院總理李強會面，日本官房長官松野博一9月7日對此在記者會發表積極評價。



松野稱：「對於構建有建設性且穩定的日中關係而言極為重要。」關於中方反對東京電力福島第一核電站處理水排海，他稱「包括中方的應對在內，將反復切實開展對話」

日本共同網7日引述日本外務省官員透露，兩人場邊交談持續十幾分鐘。松野稱無法透露兩人溝通的細節。

松野就中國暫停進口日本水產品一事強調稱，日方「已再三要求立即撤銷」。關於岸田與李強何時舉行正式會談，他表示「尚未確定」。

圖中左起越南總理范明正、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、印尼總統佐科維維多多、中國總理李強和老撾總理宋賽在2023年9月6日舉行東盟系列會議的酒店合影留念。照片攝於印尼雅加達。（Pool via Reuters）

在9月7日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，9月6日日本首相岸田文雄與國務院總理李強舉行雙邊會談。日本首相闡明了日方對福島核電站核污水的立場。對此中方有何回應？

對此，中國外交部發言人毛寧表示，當地時間昨天下午，國務院總理李強在雅加達出席東亞合作領導人系列會議期間，應約同日本首相岸田文雄簡短交談。

部門稱，李強在交談以及會議發言中就日本福島核污染水排海的問題闡明中方立場，表示核污染水處置關乎全球海洋生態環境、民眾健康和子孫後代利益，日方應該忠實履行自己的國際義務，同鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任的方式處置核污染水。

毛寧稱：「希望日方同中方相向而行，以史為鑑，面向未來，以《中日和平友好條約》締結45周年為契機，推動兩國關係改善和發展。」